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В Івано-Франківській області викрили трьох посадовців на подвійному громадянстві

Новость на русском → Івано-Франківськ, Понеділок 19 квітня 2021 13:23
В Івано-Франківській області викрили трьох посадовців на подвійному громадянстві Фото: в Івано-Франківській ОДА виявили посадовців з подвійним громадянством (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, виявлено паспорт громадянина однієї з європейських країн у заступника директора департаменту ОДА. Іноземне громадянство мав і високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

Цих посадовців звільнили. Верховний суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби.

Зазначимо, майже половина українців (46%) проти того, аби громадянам України дозволили мати подвійне громадянство.

Нагадаємо, секретар РНБО заявив, що чинним депутатам і державним чиновникам слід відмовитися від громадянства інших держав, якщо вони в них є. Інакше їх чекають неприємності.

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