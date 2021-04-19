В Івано-Франківській області викрили трьох посадовців на подвійному громадянстві
Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зокрема, виявлено паспорт громадянина однієї з європейських країн у заступника директора департаменту ОДА. Іноземне громадянство мав і високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.
Цих посадовців звільнили. Верховний суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби.
Зазначимо, майже половина українців (46%) проти того, аби громадянам України дозволили мати подвійне громадянство.
Нагадаємо, секретар РНБО заявив, що чинним депутатам і державним чиновникам слід відмовитися від громадянства інших держав, якщо вони в них є. Інакше їх чекають неприємності.