У Івано-Франківській області пройшов конкурс газовиків по експлуатації мереж із воднем

Виявити витоки суміші водню на підземних та надземних газопроводах, порівняти характеристики приладів діагностики – один з етапів вогневих випробувань із використанням водню.

Протягом двох днів на спецполігоні "Івано-Франківськгазу" фахівці п’яти газорозподільних компаній РГК шукали витоки суміші водню та чистого водню на газорозподільній системі.

В конкурсі, що пройшов з 18 по 19 серпня, взяли участь фахівці "Івано-Франківськгазу", "Волиньгазу", "Дніпропетровськгазу", "Харківгазу" та "Житомиргазу". Мета конкурсу - перевірити не тільки фаховість газовиків, а й показники приладів діагностики. Спеціалісти п’яти газорозподільних компаній обстежували газопроводи спецприладами.

"Конкурсанти обстежували газопроводи, які на 20% заповнені воднем і на 80% -природним газом, а також мережі з чистим воднем та тільки з природним газом, - розповідає головний інженер АТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Витрикуш. - Така діагностика дозволила нам з’ясувати, який з приладів найкраще справляється з поставленою задачею, ну і звичайно, хто з газовиків найбільш вправний".

За підсумками дводенної конкурсної програми, найкраще із завданням впоралась команда АТ "Івано-Франківськгаз", другими стали представники АТ "Житомиргаз", а третіми – фахівці "Волиньгазу".

Нагадаємо, до цього часу на полігоні в Богородчанах газовики спільно з науковцями уже провели дослідження впливу газоводневих сумішей не лише на мережі, а й на побутові газові прилади в лабораторних умовах. Загалом, тестування впливу водню на елементи газової інфраструктури є однією зі складових масштабного проєкту з редизайну газових мереж України, який реалізовує РГК.

"Газорозподільну систему необхідно привести до європейських стандартів. Зараз потужність наших мереж в 4-5 раз більша від необхідної. Перед тим, як розпочати масштабний редизайн мереж, важливо якомога швидше зрозуміти, що буде з газорозподільними мережами, коли до них почне потрапляти водень. Саме для цього ми й запустили масштабний проєкт до якого входять понад 150 різноманітних експериментів з воднем", - зазначає директор зі стратегії розвитку РГК Станіслав Казда, який відвідав дводенний конкурс на Прикарпатті.

Таким чином, вогневі випробування дозволять здійснювати інвестиції в інфраструктуру, враховуючи можливість транспортування мережами водню, як екологічного палива.