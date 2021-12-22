В Івано-Франківській області стався землетрус

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 2,6 бала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.
Як повідомляють у центрі, за класифікацією землетрусів це відноситься до ледь відчутних.
Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Всього протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, передостаннє - 15 грудня, з магнітудою 2,9.