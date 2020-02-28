В Івано-Франківській області госпіталізували жінку, яка приїхала з Італії

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Жінку госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківській області госпіталізували жінку з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що мешканка населеного пункту Делятин нещодавно повернулася з Італії, де коронавірусом заразилися майже 700 людей. 27 лютого вона звернулася до лікарів через погане самопочуття. Жінку госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус.

За словами головного лікаря Романа Остяка, попередній діагноз жінки - грип та двостороння пневмонія. При цьому він уточнив, що українка була в Італії з донькою та онуками, які раніше захворіли грипом.

"Є розпорядження, щоб усі пацієнти, які приїхали зі Словаччини, Чехії, Румунії, Угорщини та Італії, проходили додаткову перевірку на коронавірус. Тож ми терміново відправили аналіз до Києва, оскільки у нас немає можливості підтвердити коронавірус лабораторно і ми його ще у пацієнтів не бачили”, - розповів Остяк.

Наразі жінка ізольована до спеціального інфекційного боксу. Результати її аналізів будуть відомі до кінця поточного дня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я визначило у кожній області України по 2 опорні бази, які будуть приймати заражених коронавірусом пацієнтів.

Також РБК-Україна повідомляло, що першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.