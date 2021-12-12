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В Івано-Франківській області обмежили рух вантажівок через негоду

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Неділя 12 грудня 2021 18:02
В Івано-Франківській області обмежили рух вантажівок через негоду Фото: в Івано-Франківській області обмежили рух вантажівок (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, в Івано-Франківській області обмежили рух великовагових транспортних засобів. Таке рішення було прийнято через негоду в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"12 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах в межах області", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, вантажівкам обмежено рух по трасах:

  • Н 09 " Мукачево-Київ "( на ділянці с. Яблуниця - М. Івано-Франківськ);
  • Н 10 "Стрий-Чернівці-Мамалига";
  • Р 21 "Долина-Хуст";
  • Р 24" Татарів - Кам'янець-Подільський " (на ділянці с.Татарів - м. Коломия).
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Івано-Франківська область Гідрометцентр Обмеження руху
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