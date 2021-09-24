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В Івано-Франківській області немовля померло від COVID. Мати хворіла перед пологами

Автор: Сергій Пишкін

В Коломийському районі від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла новонароджена дівчинка. Її мати хворіла на COVID-19 перед пологами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Galka.

Зазначається, що 26-річна вагітна жінка захворіла на коронавірус ще на початку вересня, однак прийняла рішення відмовитись від госпіталізації до пологового будинку. 11 вересня вона зробила ПЛР-тест в одній з приватних лабораторій, який виявився також позитивним. Жінка вкотре відмовилась звернутися за допомогою до лікарів й продовжила лікування вдома.

16 вересня повторний ПЛР-тест показав негативний результат, а вже 18 вересня - жінка поступила до пологового будинку де й народила дівчинку.

Одразу після народження, дитину перевели до реанімації через погіршення її самопочуття та під'єднали до ШВЛ. Дівчинка померла того ж дня через вроджену пневмонію. Згідно з посмертним аналізом - у немовля виявили коронавірус.

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Івано-ФранківськКоронавірус