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В Івано-Франківській області місцеві жителі перекрили трасу через поганий стан доріг

Автор: Инна Собора

В селі Оболоня Долинської територіальної громади на Прикарпатті люди частково перекрили рух транспорту на дорозі державного значення Н-10. Йдеться про дорогу сполученням Стрий-Мамалига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полції.

Майже 60 осіб з декількох сіл безперервно ходять пішохідним переходом. Свою акцію пояснюють незадовільним станом дороги Долина - Велика Тур'я.

"Пропускають частково службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми; загалом впродовж години 45 хв ходять пішохідним, а 15 хв пропускають транспорт", - повідомила поліція.

Забезпечують правопорядок на місці поліцейські груп реагування патрульної поліції та поліція діалогу.

Співробітники поліції проводять роз’яснювальну роботу з водіями та учасниками акції. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких правопорушень і вирішенні питань виключно у правовому полі.

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Івано-Франківська областьОбмеження руху