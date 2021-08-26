В Івано-Франківській області місцеві жителі перекрили трасу через поганий стан доріг

В селі Оболоня Долинської територіальної громади на Прикарпатті люди частково перекрили рух транспорту на дорозі державного значення Н-10. Йдеться про дорогу сполученням Стрий-Мамалига.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полції.
Майже 60 осіб з декількох сіл безперервно ходять пішохідним переходом. Свою акцію пояснюють незадовільним станом дороги Долина - Велика Тур'я.
"Пропускають частково службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми; загалом впродовж години 45 хв ходять пішохідним, а 15 хв пропускають транспорт", - повідомила поліція.
Забезпечують правопорядок на місці поліцейські груп реагування патрульної поліції та поліція діалогу.
Співробітники поліції проводять роз’яснювальну роботу з водіями та учасниками акції. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких правопорушень і вирішенні питань виключно у правовому полі.