В Івано-Франківській області змінили час комендантської години. Від сьогодні вона починатиметься о 22:00 і триватиме до 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

"Сьогодні на черговому засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про зміну комендантського часу. Відтепер комендантська година на території області триватиме з 22:00 до 6:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також час комендантської години змінили у Сумській та Полтавській областях. Вона буде починатися о 21:00 і закінчуватися о 5:00.

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