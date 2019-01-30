В Івано-Франківській області за газ боргує 65% населення

За словами прес-служби, з січня кількість боржників може ще збільшитися

По состоянию на 24 января бытовые потребители Ивано-Франковской области задолжали за потребленный газ 508 млн гривен. За голубое топливо задолжало 65% населения области. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

Неплатежи за газ связаны с ростом объемов потребления голубого топлива на фоне уменьшения количества субсидиантов и сокращением социальных нормативов на отопление.

"По сравнению с прошлым отопительным сезоном, государственную помощь в Ивано-Франковской области назначено 25,3% потребителям газа, в то время как в прошлом отопительном сезоне субсидии получили 52% клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Среди прочего, это связано с уменьшением социальных нормативов при начислении субсидий. С мая 2018 года, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, социальная норма на газовое отопление сокращена с 5 до 4,5 куб. м газа на 1 кв. м площади помещения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с января количество должников может еще увеличиться. Для новых субсидиантов изменен порядок получения помощи: бюджетные средства субсидий на лицевые счета потребителей зачисляет Ощадбанк. Новая система расчетов может привести к задержке с таким начислением. В связи с чем в счетах за газ у клиентов появится долг. Но это техническая сумма, которая будет закрыта сразу после перечисления Ощадбанком субсидии.

Также в пресс-службе сообщили, что из-за высокого уровня задолженности бытовых потребителей ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", как поставщик газа для населения со специальными обязанностями, не может вовремя рассчитаться за поставленный газ. Согласно постановлению Кабмина № 867, условием гарантированных поставок газа населению является не допущение роста задолженности "Ивано-Франковскгаз Сбыта" перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Злостным должникам компания вынуждена прекращать поставки газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. За прошлый год было вручено почти 16 тысяч таких предупреждений", - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

С целью обеспечения бесперебойного газоснабжения ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" призывает своевременно оплачивать за потребленный газ. В противном случае должникам будут прекращать поставки газа, а их дела будут переданы в суд. Кроме того, в газоснабжающей компании предупреждают, уже за несколько месяцев потребителям будут начислять пеню за долг. С 1 мая вступают в силу изменения к закону Украины "О жилищно-коммунальные услуги". Нововведения предусматривают уплату пени. Ее размер, согласно закону, составляет 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга.