В Івано-Франківській області за газ боргує 65% населення

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За словами прес-служби, з січня кількість боржників може ще збільшитися

Станом на 24 січня побутові споживачі Івано-Франківської області заборгували за спожитий газ 508 млн гривень. За блакитне паливо боргує 65% населення області. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут".

Неплатежі за газ пов’язані із зростанням обсягів споживання блакитного палива на фоні зменшення кількості субсидіантів та скороченням соціальних нормативів на опалення.

"У порівнянні з минулим опалювальним сезоном, державну допомогу в Івано-Франківській області призначено 25,3% споживачам газу, в той час як минулого опалювального сезону субсидії отримали 52% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Серед іншого, це пов`язано із зменшенням соціальних нормативів при нарахуванні субсидій. З травня 2018 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, соціальна норма на газове опалення скорочена з 5 до 4,5 куб. м газу на 1 кв. м площі приміщення", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, з січня кількість боржників може ще збільшитися. Для нових субсидіантів змінено порядок отримання допомоги: бюджетні кошти субсидій на особові рахунки споживачів зараховує Ощадбанк. Нова система розрахунків може привести до затримки із таким нарахуванням. У зв’язку з чим у рахунках за газ у клієнтів з`явиться борг. Але це технічна сума, яка буде закрита одразу після перерахування Ощадбанком субсидії.

Також у прес-службі повідомили, що через високий рівень заборгованості побутових споживачів, ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" як постачальник газу для населення зі спеціальними обов’язками, не може вчасно розрахуватися за поставлений газ. Відповідно до постанови Кабміну № 867, умовою гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості "Івано-Франківськгаз Збуту" перед НАК "Нафтогаз України".

"Злісним боржникам компанія змушена припиняти поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. За минулий рік було вручено майже 16 тисяч таких попереджень", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

З метою забезпечення безперебійного газопостачання ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" закликає вчасно оплачувати за спожитий газ. В іншому випадку боржникам припинятимуть постачання газу, а їх справи будуть передані до суду. Окрім того, в газопостачальній компанії попереджають, уже за кілька місяців споживачам нараховуватимуть пеню за борг. З 1 травня набирають чинності зміни до закону України "Про житлово-комунальні послуги". Нововведення передбачають сплату пені. Її розмір, відповідно до закону, становить 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.