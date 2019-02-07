В Івано-Франківській обл. потяг протаранив вантажівку, постраждав водій

Аварія сталася на перегоні Хриплин-Братківці

В Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил грузовой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд прямо перед локомотивом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщается, ДТП произошло сегодня, 7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы.

"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом № 143 Ворохта - Киев, спровоцировав столкновения", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.

Фото: место происшествия (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года на железнодорожных переездах и путях вне переездов произошло 79 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), во время которых погибли 16 человек и получили травмы еще 30.

Напомним, в Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы.