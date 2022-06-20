В Івано-Франківській області вирішили відкрити літні табори
Влада Івано-Франківської області дозволила роботу 13 літніх таборів. Всі заклади відпочинку повинні бути обладнані бомбосховищами, а також мати евакуаційні автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук.
Вона розповіла, що на початку літа про готовність розпочати дитячу кампанію відпочинку заявили 15 з 17 обласних таборів та закладів дозвілля. Для цього облдержадміністрація створила комісію, яка провела перевірки на наявність укриттів, бомбосховищ, а також евакуаційного транспорту.
"13 закладам відпочинку комісія рекомендувала розпочати організацію дозвілля. Двом іншим - надали можливість завершити обладнання укриттів і сховищ, а також придбати необхідний транспорт для евакуації дітей. Для нас важливо забезпечити літній відпочинок для дітей, але він повинен бути безпечний", - зазначила Оніщук.
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