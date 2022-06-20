ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Івано-Франківській області вирішили відкрити літні табори

Новость на русском →
Івано-Франківськ , Понеділок 20 червня 2022 14:48
В Івано-Франківській області вирішили відкрити літні табори Фото: діти у літніх таборах (Freepik)
Автор: РБК-Україна

Влада Івано-Франківської області дозволила роботу 13 літніх таборів. Всі заклади відпочинку повинні бути обладнані бомбосховищами, а також мати евакуаційні автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської ОВА Світлани Оніщук.

Вона розповіла, що на початку літа про готовність розпочати дитячу кампанію відпочинку заявили 15 з 17 обласних таборів та закладів дозвілля. Для цього облдержадміністрація створила комісію, яка провела перевірки на наявність укриттів, бомбосховищ, а також евакуаційного транспорту.

"13 закладам відпочинку комісія рекомендувала розпочати організацію дозвілля. Двом іншим - надали можливість завершити обладнання укриттів і сховищ, а також придбати необхідний транспорт для евакуації дітей. Для нас важливо забезпечити літній відпочинок для дітей, але він повинен бути безпечний", - зазначила Оніщук.

Нагадаємо, Верховна Рада України скасувала своє рішення про зміни в деяких освітніх законопроектах, зокрема, вимогу щодо тривалості навчального року.

Також повідомлялося, що в Україні планується організувати освітній процес для школярів і студентів з 1 вересня оффлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Діти війни
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу