В Івано-Франківській обл. блискавка потрапила в автобусну зупинку, є жертви

В Івано-Франківської області, блискавка потрапила в автобусну зупинку, що призвело до загибелі 3 осіб, ще 1 людина була травмована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної службу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що подія трапилась у п'ятницю, 21 червня, о 20:12 у селі Беньківці Рогатинського району Івано-Франківської області.

У той же час правоохоронці повідомили, що жертвами стали троє чоловіків, які приїхали до родичів із Львівської області.

"Одна із потерпілих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали", - розповіли в поліції.

Також вони повідомили, що за фактом смерті було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській області блискавка вбила дівчину. Група працівників з Миколаєва вранці приїхала збирати полуницю на плантацію біля села Раденское Алешковського району Херсонської області, однак відразу ж погіршилася погода, зокрема пролунав грім, і відразу ж вдарила блискавка, яка вдарила 17-річну дівчину, що не встигла нікуди сховатися.