В "Івано-Франківськгазі" розповіли про наслідки зниження тарифу на розподіл

Нарада в Івано-Франківській ОДА (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

Наслідки прийняття проекту рішення НКРЕКП про зниження тарифів на розподіл газу обговорили на нараді в ОДА

Зниження тарифу для "Івано-Франківськгазу" призведе до падіння зарплат працівників, зростання боргу перед Оператором ГТС та зменшення інвестицій у газові мережі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наслідки прийняття проекту рішення НКРЕКП про зниження тарифів на розподіл газу обговорили на нараді в ОДА, в рамках програми стимулювання економічного відновлення та подолання наслідків COVID-19 в 2020 році. У нараді взяли участь губернатор, заступники, профільні департаменти та представники великих компаній регіону", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що наприкінці 2019 року НКРЕКП, вперше за останні чотири роки, затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року.

"Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тариф, що діє в першій половині 2020 року є збитковим для компанії. Уже цього року АТ "Івано-Франківськгаз" поніс збитки на суму 47,7 млн гривень. До такого результату привів збитковий тариф на доставку газу, затверджений НКРЭКУ для компанії на перше півріччя", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тариф покриває лише 80% собівартості послуг, а вирівнювання тарифу в липні дозволило б компанії завершити рік без збитків.

"Однією з причин отримання збитків є недостатність коштів на придбання газу на виробничо-технологічні втрати (ВТВ), необхідного для балансування системи. Чотири роки, з 2016 по 2019 включно, тариф "Івано-Франківськгазу" не включав у себе достатній обсяг компенсації вартості ВТВ. Крім того, ціна газу для ВТВ була встановлена на рівні 2015 року, яка була нижчою за ринкову ціну на газ у 2016 – 2019 роках. Усе це призвело до утворення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 660 млн гривень, за так звані послуги балансування", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, якщо тариф на ІІ півріччя залишиться на рівні 1,20 гривень, то борг до кінця року зросте ще на 120 млн.

"Зусилля компанії спрямовані на інтереси споживачів. Тому навіть в умовах карантину ми продовжували працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити безперебійний розподіл газу понад 400 тис. споживачам. Але через хронічне недофінансування галузі та неплатежі, компанія не може виконати усі необхідні роботи з модернізації мереж, забезпечити гідну оплату праці працівникам, розрахуватися з боргами з іншими учасниками газового ринку. Що в кінцевому результаті позначиться на якості надання послуг", – розповідає голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

У прес-службі зазначили, що відмова від вирівнювання тарифу до економічно обгрунтованого рівня, призведе до чергового стрибка звільнення працівників "Івано-Франківськгазу".

"Низькі зарплати, які є складовою тарифу, стимулювали відтік фахівців із галузі. Щорічно звільнялися до 20% кваліфікованих газовиків. Сьогодні середня зарплата працівників "Івано-Франківськгазу" складає менше 9 тис. гривень. Якщо тариф не переглянуть на ІІ півріччя, заробітна плата стане ще меншою. "Івано-Франківськгаз" сподівається, що НКРЕКП все ж таки не ухвалить політичне рішення про зниження тарифу операторів ГРМ з 1 липня 2020 року. Та не допустить чергової кризи на газовому ринку, яка призведе до зниження якості надання послуг споживачам", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева