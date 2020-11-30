"Івано-Франківськгаз": у зимовий період кількість викликів на АДС зростає вдвічі

Восени кількість викликів на "104" в Івано-Франківській області зросла на 30%. З початку року аварійно-диспетчерська служба "Івано-Франківськгазу" опрацювала 20 тисяч звернень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Якщо влітку за день надходить до 60 звернень, то зараз – 90. І ця цифра зростає. Як свідчить статистика минулого року, при мінусовій температурі екстрена служба опрацьовує близько 140 викликів на день. Головна причина різкого зростання кількості викликів – самовільне встановлення споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан", - йдеться у повідомленні.

Щоб вчасно відреагувати на виклик та не допустити надзвичайно ситуації, цілодобово працює 30 бригад "104". Це 384 працівники: майстри, слюсарі, водії та диспетчери. Цього року вони опрацювали 20 тисяч викликів і подолали 344 тисяч км. Адже, за словами прес-служби, щоб доїхати в населений пункт сільської місцевості, бригаді "104" інколи потрібно проїхати десятки кілометрів.

"Просимо споживачів, які повідомляють про запах газу у помешканні, правдиво надавати інформацію диспетчеру: чи є вдома хворі. Наша бригада, незалежно від відповіді споживача, обов’язково приїде. Але якщо в помешканні є хворий, після виклику одразу проведе дезінфекцію захисних костюмів та спецавтомобіля з обладнанням", - каже начальник АДС "Івано-Франківськгазу" Сергій Прокопенко.

Також у прес-службі зазначили, що для захисту працівників та споживачів від інфікування коронавірусом, екстерна служба "Івано-Франківськгазу" щоденно проводить дезінфекцію 30 спецавтомобілів АДС зсередини та зовні.