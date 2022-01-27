"Івано-Франківськгаз": забудовники обирають сертифіковане газове обладнання

Забудовники Прикарпаття довіряють підбір і встановлення сертифікованого газового обладнання компанії "Івано-Франківськгаз". Для облаштування автономного опалення у новобудовах вже замовлено півтори тисячі газових котлів.

Минулого року дев’ять компаній-забудовників придбали майже півтори тисячі газових котлів в АТ "Івано-Франківськгаз". Ще стільки ж приладів забудовники вже замовили у газорозподільної компанії цього року.

"У 2021 році наша компанія вперше запропонувала споживачам природного газу нову послугу — продаж газового обладнання: котли, сигналізатори, водонагрівачі, модеми для передачі показань. Усе обладнання сертифіковане та відповідає міжнародним стандартам якості, - розповідає директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик. Клієнти можуть обрати котел від надійних виробників Baymak, Ariston, E.C.A., АТЕМ чи 104.ua Model T".

Сертифіковане газове обладнання у АТ "Івано-Франківськгаз" можуть придбати усі жителі області. Індивідуальний підбір газового обладнання допоможе здійснити менеджер за номером 0 800 304 104 чи персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. Для зручності, для клієнтів діє послуга "Передзвонити мені". Окрім того, газорозподільна компанія, за бажанням клієнта, здійснює встановлення та технічне обслуговування газового обладнання.