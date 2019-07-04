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"Івано-Франківськгаз" уклав 1185 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Новини » Енергетика    04.07.2019 - 14:42
"Івано-Франківськгаз" уклав 1185 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Вартість послуг з технічного обслуговування визначається для кожного окремого споживача

Послуга з технічного обслуговування будинкових мереж  стала ринковою. Власники,  балансоутримувачі та голови ОСББ самостійно можуть обрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів та елементів системи газопостачання будинку. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

Зазначається, що це передбачено Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року та № 190 від 27 липня 2018 року, а також Кодексом газорозподільних систем.

"Перш ніж вийти на ринок в пошуках постачальника послуги, співвласники  повинні підписати акти розмежування з "Івано-Франківськгазом". Цей документ дозволяє встановити чітку межу між газовими трубами, які належать мешканцям будинку і мережами, які обслуговує газорозподільна компанія. Зазвичай межею балансової належності є засувка на вводі газової труби в будинок. Однак, діючий Кодекс газорозподільних систем, не забороняє змінити цю межу за домовленістю сторін", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вартість послуг з технічного обслуговування визначається для кожного окремого споживача і залежить від наявних газових приладів у помешканні та кількості квартир у будинку. Так, на сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж складає близько 25 гривень на одну квартиру на місяць у будинку, який складається із 72 квартир. Для отримання необхідних консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу можуть звернутись до центрів обслуговування клієнтів АТ "Івано-Франківськгаз".

Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку № 190 від 27 липня 2018 року, в багатоквартирних будинках витрати на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання повинні включатись до складу витрат на утримання будинку. Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану та підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій.

"Зараз спостерігається активність з боку ОСББ та балансоутримувачів, які виступають проти підписання актів балансового розмежування з газорозподільними підприємствами. Такі дії пояснюються намаганням уникнути відповідальності за стан  мереж у будинку", - каже технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

У компанії підкреслюють, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, що може призвести до нещасного випадку чи обмеження газопостачання. В АТ "Івано-Франківськгаз" сподіваються, що до початку опалювального сезону в Івано-Франківській області буде стовідсотково укладено договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і безпечне газопостачання буде здійснюватися на постійні основі.

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