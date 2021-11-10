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"Івано-Франківськгаз" встановив 54 нових ШГРП виробництва RGC Production

Автор: Марія Тарариєва

У Івано-Франківській області газовики АТ "Івано-Франківськгаз" цього року замінили 54 старих зношених шафових газорегуляторних пункти (ШГРП) на нові, виробництва RGC Production. Нове обладнання забезпечує стабільну та безперебійну подачу газу до осель 24 тисяч споживачів компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

У компанії зазначають, що ШГРП забезпечують коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск. Такі пункти оснащені сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску.

"Незалежно від об’ємів використання газу, ШГРП RGC Production регулюють, знижують та підтримують стабільний тиск газу в мережах, завдяки чому споживачі газу стабільно та безперебійно 24/7 отримують блакитне паливо. Крім того, це обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують газ перед подачею споживачам", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, планова заміна ШГРП є складовою програми з модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії.

"Такі роботи фінансуються за рахунок тарифу на розподіл газу, тому своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані", - йдеться у повідомленні.

До кінця 2021 року "Івано-Франківськгаз" планує встановити ще 35 нових ШГРП. Загалом фахівці компанії обслуговують 2053 ШРП регіону.

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Івано-ФранківськГаз