"Івано-Франківськгаз": теплопостачальники на 48% наростили борги за розподіл

"Цього року заборгованість теплопостачальних підприємств перед АТ "Івано-Франківськгаз" досягла суми понад 26 млн гривень. Найбільшими боржниками "Івано-Франківськгазу" є КП "Водотеплосервіс" - 5,5 млн гривень та ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" - 20,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу "Івано-Франківськгазу" та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється найбільша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни газопроводів. Це, у свою чергу, забезпечує стабільне газопостачання впродовж опалювального сезону і тепло у домівках людей.

"Ситуація із ростом заборгованості теплопостачальних підприємств стає небезпечною. Це загрожує вчасному старту опалювального сезону передусім для прикарпатців, які отримують централізоване теплопостачання", - зазначає комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі зазначили, що близько 15% доходів АТ "Івано-Франківськгаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані теплопостачальним компаніям регіону. Тому зменшення рівня розрахунків з боку тепловиків негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України".