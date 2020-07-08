"Івано-Франківськгаз": тарифом передбачено недостатньо коштів на безпеку мереж

З 1 липня вступив в силу другий етап приведення тарифів на доставку газу до економічно-обґрунтованого рівня. Вартість розподілу газу для мешканців Івано-Франківської області тепер становить 1,38 гривень за 1 куб. м.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Івано-Франківськгаз".

"Наприкінці 2019 року, вперше за 4 роки, НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифу на розподіл: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тому Держрегулятор встановив свідомо збитковий рівень тарифу на першу половину 2020 року. Він покриває лише 80% собівартості послуг. Тому вже у першому півріччі "Івано-Франківськгаз" понесе збитки на суму 36 млн гривень. Вартість доставки газу з 1 липня повинна була зрости на 20%, що дозволило би "Івано-Франківськгазу" завершити рік без збитків", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 24 червня НКРЕКП переглянула розмір тарифів для 44 газорозподільних компаній, зменшивши їх на 12% від планових цифр. Цей крок, за словами прес-служби, Регулятор пояснює зниженням вартості газу на ринку, тобто в тарифі закладена менша сума на закупівлю газу на виробничо-технологічні втрати (ВТВ), необхідні для балансування системи.

"Рішення скоротити з 1 липня 2020 року тарифи на розподіл газу не дозволить газорозподільній компанії в повному обсязі покрити всі фактичні витрати навіть при збереженні діючих цін на газ. Більше того, на ринку вже намітилась тенденція до збільшення цін, а НАК "Нафтогаз України" в липні підвищив ціну на газ для промислових споживачів одразу на 10%, а до кінця року очікується подальше зростання вартості газу", - говорить фінансовий директор АТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

Для прикладу в компанії тариф на доставку газу показали через платіжку споживача.

"Візьмемо три найпоширеніших типи домогосподарств-споживачів газу: з газовою плитою, з плитою та колонкою, а також з котлом автономного опалення", - йдеться у повідомленні.

Домогосподарства з газовою плитою

Квартири, де газ використовується тільки для приготування їжі. Згідно з даними НКРЕКП, таке домогосподарство споживає 108 куб. м на рік. Це 9 куб. м газу на місяць.

Протягом першого півріччя домогосподарство сплачувало щомісяця за доставку – 10,8 гривень. З 1 липня – 12,4 гривень. Різниця – 1,6 гривень на місяць.

Домогосподарства з плитою та колонкою

Другий тип споживання - квартири з плитою і колонкою. Такі домогосподарства споживають близько 272 куб. м газу в рік. Протягом першого півріччя домогосподарство сплачувало щомісяця за доставку – 27,2 гривень. З 1 липня – 31,28 гривень. Різниця – 4,08 гривень на місяць.

Домогосподарства з автономним опаленням

Третій тип домогосподарства - домогосподарства з автономним опаленням. В рік ними споживається в середньому 1036 куб. м газу. Протягом першого півріччя домогосподарство сплачувало щомісяця за доставку – 103,6 гривень. З 1 липня – 119,14 гривень. Різниця – 15,54 гривень на місяць.