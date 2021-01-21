"Івано-Франківськгаз": тарифні збитки компанії за 2020 рік склали 88,8 млн гривень

Різке зростання цін на газ, який "Івано-Франківськгаз" купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат газорозподільної компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Компанія майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 41%. Через тарифну виручку Товариство компенсувало лише 50% вартості необхідних обсягів технологічного газу. За рахунок суттєвої різниці між фактичною вартістю та вартістю технологічного газу, закладеною в тарифі для АТ "Івано-Франківськгаз" компанія за підсумками 2020 року отримала збиток в сумі 88,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким здорожчанням природного газу на ринку на початку року діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для газорозподільної компанії.

Також у компанії зазначили, що в тарифі на розподіл на 2021 рік ціна технологічного газу встановлена на рівні 7020 гривень з ПДВ. За результатами торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 гривень за тисячу куб. м. АТ "Івано-Франківськгаз" не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

"В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ", - йдеться у повідомленні.