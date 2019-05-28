"Івано-Франківськгаз Збут": в області встановлено дві ціни на газ

З травня у Івано-Франківській області діють дві ціни на газ. В області (за винятком Тисмениці) споживачі сплачуватимуть у травні 8,41205 гривень за куб. м, а в червні – 8,79212 гривень за куб. м. В той час як у Тисмениці – 8,40893 гривень за куб. м та 8,78900 гривень за куб. м. відповідно. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

"Різниця у ціні обумовлена рішенням НКРЕКП щодо запровадження для дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" – АТ "Укртрансгаз", єдиного тарифу на транспортування газу - 157,19 гривень за тис. куб. м (без ПДВ). Це у 8 раз більше, ніж було до цього. Саме через зміну цього тарифу з 1 травня кожен регіон отримує свою ціну газу для населення", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, таким чином, НКРЕКП скасувала постанову про встановлення загального тарифу на доставку природного газу. Загальний тариф на доставку складався з тарифу на транспортування для "Укртрансгазу" та тарифу на розподіл для операторів ГРМ (облгазів).

"До 1 травня тарифи на транспортування та розподіл в усіх областях були різні, але в сукупності вартість доставки була однакова. Наприклад, на території ліцензійної діяльності "Тисменицягаз" тариф на розподіл розподільними мережами складав 710,50 (без ПДВ) гривень за тис. куб. м, магістральними (тариф "Укратрансгаз") - 22,20 (без ПДВ) гривень за тис. куб. м. В той час, як на території ліцензійної діяльності "Івано-Франківськгазу" - 713,10 гривень за тис. куб. м та 19,60 гривень за тис. куб. м відповідно. Як бачимо, тарифи на розподіл і транспортування різні, але сукупно тариф на доставку газу був однаковий - 732,70 гривень за тис. куб. м", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

У прес-службі також підкреслили, що ціна газу тепер змінюватиметься щомісячно.

"Кожного місяця НАК "Нафтогаз України" повинен надсилати на адресу ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут", як постачальника із спеціальними обов’язками, додаткові угоди з оптовою ціною на газ. Саме вона визначає, якою буде кінцева ціна на газ для населення", - йдеться у повідомленні.