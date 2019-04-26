"Івано-Франківськгаз Збут": борги за газ зросли у 3,5 рази

Клієнти "Івано-Франківськгаз Збуту" заборгували 630 млн гривень за спожитий газ. Це в 3,5 рази більше, ніж на початку опалювального сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Неплатежі зросли через зменшення кількості субсидіантів, зростання ціни на газ, зміни соціальних норм, а також запровадження монетизації субсидій. Рівень розрахунків субсидіантів склав лише 49,5%. Наразі 158 тис. субсидентів мають борги за спожитий газ. Загальна сума їх неплатежу склала вже 240 млн гривень. І щомісячно борг їх зростає", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі нагадали, що з березня 2019 року змінився механізм виплати житлових субсидій. Споживачі-субсидіанти почали отримувати їх "живими" грошима для оплати за використаний газ. Однак, деякі клієнти не розрахувались за блакитне паливо, а використали кошти на власні потреби. Такі боржники можуть залишитися без державної допомоги. Відповідно до чинного законодавства, субсидіантам у разі простроченої заборгованості у сумі понад 340 гривень впродовж двох місяців видача державної допомоги призупиняється.

"До початку монетизації субсидії, заборгованість субсидіантів складала 82 млн гривень, зараз 240 млн гривень", - говорить начальник відділу розрахунків ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Оксана Крамаренко.

Також у прес-службі зазначили, що через високий рівень заборгованості побутових споживачів, ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" як постачальник газу для населення зі спеціальними обов’язками, не може вчасно розрахуватися за поставлений газ. Відповідно до постанови Кабміну № 867, умова гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості "Івано-Франківськгаз Збуту" перед НАК "Нафтогаз України".

"Злісним боржникам компанія змушена припиняти поставку газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. З початку року було вручено 4,7 тисяч попереджень (з відміткою про вручення) на суму 29 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

В "Івано-Франківськгаз Збуті" зазначили, що боржники ризикують залишитися не лише без субсидії та газу, а й отримати пеню. 1 травня набирають чинності зміни до закону України "Про житлово-комунальні послуги". Нововведення передбачають сплату пені. Її розмір, відповідно до закону, становить 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.