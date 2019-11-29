"Івано-Франківськгаз Збут": 61 тис. споживачів отримують монетизовані пільги

З 1 жовтня для 61 тис. споживачів газу Івано-Франківської області змінився порядок надання державних пільг – вони монетизовані. Відтепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не компанії, що надають комунальні послуги. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

З жовтня кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами: або готівкою на руки, або безготівково в "Ощадбанк". Тому надалі платіж за спожитий природний газ нараховується їм у повному обсязі без врахування пільгової знижки.

"Частина пільговиків отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно та повністю розрахуватись за спожитий газ", – розповідає начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Івано-Франківськгаз" Леся Хараїм.

Всі інші пільговики отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". Суму пільги в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно.

Зі свого боку ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" нагадує про те, що в разі виникнення заборгованості на суму більше 340 гривень органи соцзахисту мають припинити нарахування субсидії.