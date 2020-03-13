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"Івано-Франківськгаз Збут": 5,7 тис. клієнтів можуть лишитись без газопостачання

Новини » Енергетика     13.03.2020 - 17:03
"Івано-Франківськгаз Збут": 5,7 тис. клієнтів можуть лишитись без газопостачання
Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку року було  відключено 563 домогосподарства

Станом на 1 березня 2020 року заборгованість за газ клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" становить 619 млн гривень. Це на 26% менше, ніж минулоріч. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від початку року "Івано-Франківськгаз Збут" надіслав клієнтам-боржникам 5693 письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну суму 23 млн гривень. Найбільшу кількість повідомлень надіслали клієнтам в Івано-Франківську, а також у Снятинському та Калуському районах", - йдеться у повідомленні.

В "Івано-Франківськгаз Збуті" пояснюють, що накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Прикарпаття. Щоб забезпечити безперебійне газопостачання своїм клієнтам, компанія повинна вчасно розраховуватися з НАК "Нафтогаз Україна" за уже спожиті обсяги природного палива.

"Що стосується злісних боржників, які накопичують борги, то згідно з чинним законодавством, компанія-постачальник газу змушена припиняти їм поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. В разі непогашення боргу, відповідно до "Правил постачання природного газу", після отримання повідомлення, газопостачальна компанія надає відповідне доручення оператору ГРМ на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку", - повідомляє начальник відділу продажів фізичним особам "Івано-Франківськгаз Збуту" Леся Хараїм.

За словами прес-служби, з початку року було відключено 563 домогосподарства. Після припинення газопостачання майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом кількох днів.

"Нагадуємо, що в разі труднощів із погашенням заборгованості та для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги клієнти можуть реструктуризувати борг і оформити субсидію. Адже за новим законодавством, при наявності боргу, субсидія не нараховується. А від 1 травня 2019 року нараховується пеня за несвоєчасну оплату", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Івано-Франківськгаз
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