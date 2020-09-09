"Івано-Франківськгаз Збут": 45% боржників можуть втратити право на субсидію

Право на субсидію можуть втратити 45% клієнтів ТОВ "Івано-Франківськгаз Збуту", якщо не погасять борги за газ до 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" нагадує, що згідно з постановою Кабміну №62 від 6 лютого 2019 року, у випадку наявної простроченої понад місяць заборгованості за спожитий газ, загальна сума якої перевищує 340 гривень, житлова субсидія на наступний сезон призначатися не буде.

"1 жовтня наша компанія передасть в органи місцевого самоврядування, а саме в їх структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, інформацію щодо наявності заборгованості за спожитий газ споживачами, котрі претендують на отримання субсидій", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам "Івано-Франківськгаз Збуту" Леся Хараїм.

Станом на 1 вересня 101 921 клієнтів компанії отримували від держави допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому, понад 46 тисяч з цих домовласників боргують за спожитий газ суму в 13 233 185 гривень.

У прес-службі нагадали, що на час карантину "Івано-Франківськгаз Збут" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак наявний борг буде підставою для скасування субсидії.

"Звертаємо увагу, що клієнти "Івано-Франківськгаз Збуту" мають всі можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн сервіси сайту 104.ua: Особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити Особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до Контакт-центру за номером 067 65-65-104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є в платіжці кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.