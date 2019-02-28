"Івано-Франківськгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

В Івано-Франківській області на ринку газу працює близько 40 компаній, які продають природний газ

В течение четырех месяцев ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" последовательно уменьшало цену на природный газ для коммунально-бытовых, промышленных и бюджетных учреждений. По состоянию на 1 февраля такое уменьшение составило 20% и розничная цена голубого топлива составляет 11 993,52 грн за тыс. куб. м, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, в октябре 2018 года цена природного газа для коммерческих потребителей составляла почти 15 тыс. грн за тыс. куб. м, а в феврале 2019 года - уже 11 993,52 грн за тыс. куб. м. Сейчас, кроме конкурентоспособной цены, "Ивано-Франковскгаз Сбыт" предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Всегда вовремя заключены договора купли-продажи энергоресурса, возможность поставки больших объемов газа, наличие материально-технической базы, а также квалифицированный персонал - являются главными нашими преимуществами в привлечении клиентов, - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов. - Поэтому не имеем случаев, когда школы, детсады, больницы или любые другие наши клиенты оставались без газа по вине поставщика".

В общем, в Ивано-Франковской области на рынке газа работает около 40 компаний, которые продают природный газ для коммунально-бытовых, промышленных и бюджетных организаций. "Ивано-Франковскгаз Сбыт" охватывает около 80% рынка природного газа на Прикарпатье. Компания осуществляет поставки голубого топлива, не учитывая населения, почти 4 тыс. промышленным, коммунально-бытовым, бюджетным и религиозным организациям, которые потребляют около 30 млн куб. м газа в год.