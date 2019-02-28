ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Івано-Франківськгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

Новини » Енергетика    28.02.2019 - 10:20
"Івано-Франківськгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів
Ілюстративне фото (dtek.com)

В Івано-Франківській області на ринку газу працює близько 40 компаній, які продають природний газ

Впродовж чотирьох місяців ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" послідовно зменшувало ціну на природний газ для комунально-побутових, промислових та бюджетних установ. Станом на 1 лютого таке зменшення сягнуло 20% і роздрібна ціна блакитного палива становить 11 993,52  грн за тис. куб. м, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, в жовтні 2018 року ціна природного газу для комерційних споживачів становила майже 15 тис. грн за тис куб. м, а в лютому 2019 року - вже 11 993,52  грн. за тис. куб. м. Наразі, крім конкурентоспроможної ціни, "Івано-Франківськгаз Збут" пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

"Завжди вчасно укладені договори купівлі-продажу енергоресурсу, можливість постачання великих обсягів газу, наявність матеріально-технічної бази, а також кваліфікований персонал - є головними нашими  перевагами в залученні клієнтів, - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів. - Тому не маємо випадків коли школи, дитсадки, лікарні чи будь-які інші наші клієнти залишались без газу з вини постачальника".

Загалом, в Івано-Франківській області на ринку газу працює близько 40 компаній, які продають природний газ для комунально-побутових, промислових та бюджетних організацій. "Івано-Франківськгаз Збут" охоплює близько 80%  ринку природного газу на Прикарпатті. Компанія здійснює постачання блакитного палива, не враховуючи населення, майже 4 тис. промисловим, комунально-побутовим, бюджетним та релігійним організаціям, які споживають близько 30 млн куб. м газу в рік.

Споживання газу на Буковині в 2018 році зменшилося майже на 3% "Львівгаз Збут" на 8% знизив ціну газу для комерційних споживачів
Новини України газІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся