"Івано-Франківськгаз" на розвиток системи газопостачання спрямував майже 60 млн гривень

Цього року "Івано-Франківськгаз" замінив 39,9 км сталевих підземних газопроводів на поліетиленові, 42 шафових газорегуляторних пунктів, здійснив капітальний ремонт 30 анодних заземлень та станцій катодного захисту, що запобігають корозії газових мереж. Також компанія провела ряд інших робіт для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону в понад 400 тисяч споживачів.

"Газорозподільні мережі Прикарпаття потребують комплексного підходу, значних матеріальних ресурсів і часу. З кожним роком зростає кількість мереж, які потребують ремонту. Адже газорозподільна система Прикарпаття є однією з найстаріших в Україні, більшість труб прокладалися в 50-60 роках минулого століття. Крім того, газорозподільну систему необхідно привести до європейських стандартів. Зараз потужність мереж у 4-5 разів більша від необхідного", - каже головний інженер АТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Вітрикуш.

У прес-службі зазначили, що в процесі підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці компанії провели комплексне приладове обстеження 9,5 тисяч км газових мереж, виявили 1,2 тисяч витоків газу на підземних газопроводах і 1,8 тисяч витоків газу на надземних з'єднаннях. Всі витоки газу були ліквідовані.

"Всі ці роботи виконуються за рахунок коштів за розподіл природного газу. "Івано-Франківськгаз" дякує клієнтам, які своєчасно розраховуються за послуги з розподілу природного газу та просить споживачів не нарощувати боргів, адже від своєчасних розрахунків залежить безперебійне та безаварійне газопостачання у будинках прикарпатців", - йдеться у повідомленні.