"Івано-Франківськгаз": розподіл газу буде оплачуватися окремим рахунком

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З січня цього року вартість послуги з доставки газу виключена з загального рахунку за газ і виставлена окремим платежем. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Івано-Франківськгаз".

"В Івано-Франківській області споживачі уже цього місяця отримають два рахунки: за газ від постачальника ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" та за його доставку (розподіл) від АТ "Івано-Франківськгаз" чи АТ "Тисменицягаз". Раніше вартість доставки газу зазначалась окремим рядком в загальному рахунку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. У 2020 році плата за доставку розраховуватиметься виходячи із споживання газу з 1.10.2018 по 30.09.2019.

"Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 платежів. До прикладу, домогосподарство, яке використало 168 кубометрів газу на рік, тариф на розподіл на перше півріччя становить 1,2 гривень за 1 куб. м. Рахуємо, 168х1,2:12= 16,8 гривень. Таким чином щомісячний платіж за доставку на перше півріччя становитиме 16,8 гривень", - говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

За словами прес-служби, споживачі можуть платити за доставку одним платежем за квартал чи пів року. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісії при проведенні платежів. Це актуально для споживачів із газовою плитою або плитою та колонкою, які споживають мало газу.

"Натомість, для споживачів, які використовують багато газу – свої переваги. Споживачі, які використовують більшу частину газу взимку зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет. За даними опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27% споживачів сплачують в опалювальний сезон понад 2000 гривень на місяць за спожитий газ. Завдяки, новій системі тарифів, вони зможуть зменшити витрати. Адже вартість доставки газу, вони сплачуватимуть впродовж року рівними частинами", - йдеться у повідомленні.