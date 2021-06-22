"Івано-Франківськгаз" перевірив майже 5 тисяч км підземних газових мереж

"Своєчасне усунення виявлених витоків газу на мережах - запобіжник виникнення аварійних ситуацій. Завдяки комплексу робіт, який здійснило АТ "Івано-Франківськгаз" забезпечено безперебійну доставку газу 400 тисячам споживачів регіону", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі розказали, що газовики виконують комплексно-приладове обстеження стану труб. Роботи передбачають: виявлення вісі газопроводу, глибину його залягання, перевірку на пошкодження ізоляційного покриття, виявлення витоків газу та їх ліквідація.

Інтервал робіт залежить від віку мереж. Підземні мережі віком понад 25 років потребують перевірки приладовим методом кожні три роки. Сорокарічні сталеві підземні газопроводи перевіряють раз на рік - таких в області понад 28%.

"З початку року виявлено та усунено 13 тисяч витоків газу, - зазначив начальник служби контролю за виробництвом АТ "Івано-Франківськгаз" Степан Кішка. - Своєчасне реагування на витоки газу запобігає значним втратам енергоресурсу й забезпечує безаварійну та безперебійну доставку блакитного палива нашим клієнтам".

За словами прес-служби, служба комплексного приладового обстеження АТ "Івано-Франківськгаз" для діагностики газопроводів використовує високочутливі газоаналізатори, апарати пошуку підземних комунікацій та мобільну лабораторію.