"Івано-Франківськгаз" під’єднав до газорозподільної системи понад 400 об’єктів

"З приєднаних об'єктів 411 – це житлова нерухомість (21 багатоповерховий будинок, 344 приватні домогосподарства), а також 46 комунально-побутових об’єктів (магазини, склади, паливні)", - йдеться у повідомленні.

Всього прикарпатські газовики виконали 305 стандартних та 114 нестандартних приєднань до газорозподільних мереж. Найбільше приєднань до системи газопостачання виконали у Івано-Франківську, Коломийському і Калуському районах.

"Івано-Франківськгаз" сьогодні пропонує клієнтам увесь спектр послуг, пов’язаних з газифікацією. Зокрема, комплексну послугу виконання газифікації "під ключ". Ця послуга включає повний комплекс від виготовлення проєкту, технічних умов до першого пуску газу з подальшим технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та сервісним обслуговуванням газового обладнання, а також встановленням радіаторів та монтажем системи опалення", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що у 2021 році компанія запропонувала нову послугу - продаж газового обладнання. Підібрати котел за індивідуальними потребами можна в 104.ua Клієнтських просторах, де це допоможуть зробити персональні менеджери. Вони ж супроводжують увесь процес газифікації.

"Обираючи послугу "під ключ", процес газифікації або реконструкції для клієнта спрощується, адже основну роботу на себе бере персональний менеджер Клієнтського простору 104.ua. Він контролює усі етапи робіт та інформує клієнта. – говорить директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик. – Більше того, для споживачів, які купляють газове обладнання в нашої компанії, існує програма лояльності на їх монтаж".

Окрім житлових будинків, протягом 2021 року "Івано-Франківськгаз" здійснив і газифікацію кількох великих промислових об’єктів за моделлю нестандартного приєднання.

"Серед нестандартних приєднань найбільшими та найскладнішими були такі об’єкти як зерносушки на території Івано-Франківського району. Окрім того, в процесі будівництва системи газопостачання на комбікормовому заводі в м. Коломия, а також заводі по виробництву вапна в с. Стриганці. Їх газифікацію планують завершити найближчим часом", - йдеться у повідомленні.