"Івано-Франківськгаз" подає у суд на споживачів-боржників

Понад 17 тисяч клієнтів компанії "Івано-Франківськгазу" вже отримали досудові повідомлення про заборгованість за доставку газу, а ще 4 тисячі споживачів отримають такі повідомлення найближчим часом. Мораторію на стягнення боргу в судовому порядку під час карантину - немає.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Підкреслюється, що станом на 6 серпня клієнти АТ "Івано-Франківськгаз" заборгували 77 млн ​​грн. Компанія направила повідомлення про заборгованість найбільшим боржникам. Уже підготовлено близько 1000 справ на споживачів для передачі їх до суду.

Стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат. Крім боргу, споживачеві доведеться сплатити судовий збір. У більшості випадків сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з розподілу газу.

"На час карантину був введений мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу за борги. Багато споживачів таке рішення сприйняли як можливість не платити за доставку газу. Однак, споживачі повинні знати, що заборони на стягнення боргів у суді - немає", - пояснив комерційний директор "Івано-Франківськгазу" Віктор Кедик.

Газовики кажуть, що змушені вдаватися до таких непопулярних методів, оскільки кошти, що надходять від плати за доставку газу - єдине джерело фінансування діяльності компанії, в тому числі і роботи з підготовки до опалювального сезону.

При цьому споживачі, які не мають коштів на погашення заборгованості в повному обсязі, можуть написати заяву на реструктуризацію боргу.