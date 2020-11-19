"Івано-Франківськгаз" подає до суду на боржників за доставку газу

З початку року АТ " Івано-Франківськгаз" надіслало 50 тисяч досудових повідомлень, та подало 2,3 тисяч позовів на боржників. Як свідчить статистика, понад 50% боржників, справи яких передають до суду, одразу сплачують за доставку газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Незалежно від суми заборгованості: чи це кілька сотень гривень, чи кілька тисяч гривень, споживачі, які кілька місяців не сплачують за доставку газу і не пишуть заяву на реструктуризацію боргу – мають усі шанси сплачувати за розподіл у судовому порядку. У цьому переконався мешканець Коломийського району, якому тепер треба сплатити не лише 1,6 тисяч гривень боргу, а й 2,1 тисяч гривень судового збору. Окрім того, доведеться сплатити ще 10% від боргу виконавчій службі. Якщо ж затягуватиме із виконанням рішенням суду – погашенням заборгованості, на боржника чекає заборона виїзду за кордон та обмеження керування автотранспортом. Тож замість 1,6 тисяч гривень коломиянин тепер має сплатити майже 3,9 тисяч", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, таких стягнень боргу в судовому порядку чимало.

"Рекомендуємо не чекати судового рішення та сплачувати за доставку газу вчасно. Якщо споживач не може вчасно оплатити послуги газорозподільної компанії, він може написати заяву на реструктуризацію боргу. Проте ігнорувати борг та досудові попередження не радимо. Стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат", - говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

За словами комерційного директора, компанія вимушена застосовувати примусові методи стягнення заборгованості, при цьому не відключаючи клієнтів-боржників від газопостачання. Адже ці кошти вкрай необхідні для обслуговування газорозподільної системи та забезпечення безперебійного газопостачання в опалювальний сезон.