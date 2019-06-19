АТ "Івано-Франківськгаз" відкрив четвертий центр обслуговування клієнтів. Відтепер 24 тис. мешканців Долинського району зможуть швидко, якісно та комфортно отримувати весь спектр послуг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відкриття ЦОКу у Долині є черговим етапом реалізації комплексної програми "Івано-Франківськгазу" з розвитку клієнтського сервісу. Наразі такі центри успішно працюють в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Перших споживачів зустрічає адміністратор зони ресепшн. Він надає консультації із загальних питань та допомагає провести оплату через платіжний термінал. Додатково обслуговують споживачів троє кваліфікованих операторів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, приділена увага і зручному зонуванню приміщення ЦОК: в залі встановлені дивани, кулер з водою, є wi-fi.

"Щоб спростити зв'язок наших клієнтів з газовою компанією, ми щороку відкриваємо сучасні ЦОКи та впроваджуємо онлайн-сервіси. Вони допомагають користувачам природного газу швидко і якісно вирішувати усі газові питання. Окрім того, для зручності клієнтів Івано-Франківською областю курсує мобільний ЦОК. І це єдиний в Україні мобільний центр з надання комунальних послуг", – розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

До кінця року "Івано-Франківськгаз" планує відкрити ще 2 сучасних Центри обслуговування клієнтів – у Надвірній та Снятині.