"Івано-Франківськгаз" оскаржить рішення НКРЕКП про накладання штрафу

ПАТ "Івано-Франківськгаз" не погоджується з рішенням держрегурятора НКРЕКП про накладання штрафу на компанію у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Компанія вважає його політично мотивованим та дискримінаційним щодо інших споживачів та оскаржуватиме його в суді. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що рішення НКРЕКП від 26.03.2019 не відповідає головному його принципу діяльності – недопущення дискримінації. За словами прес-служби, не приведення до стандартних умов обсягів газу ставить у нерівні умови споживачів, в яких встановлені будинкові лічильники чи лічильники з термокорекцією із споживачами зі звичайними приладами обліку.

"В Івано-Франківській області понад 55 тисяч споживачів використовують лічильники з автоматичною температурною компенсацією, ще понад 7,5 тисячам прикарпатцям газ обліковує будинковий прилад. Такі лічильники автоматично приводять газ до стандартних умов. Виходячи з логіки НКРЕКП, такі споживачі мають сплачувати більше за інших, і до них не повинен застосовуватися понижуючий коефіцієнт", – говорить фінансовий директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

Також у прес-службі повідомили, що 27 грудня 2018 року окружний адміністративний суд України м. Київ виніс ухвалу про зупинення дії постанови НКРЕКП № 1496 щодо заборони ПАТ "Івано-Франківськгаз" приводити об’єми використаного природного газу побутовим споживачам до стандартних умов .

"Регулятор намагався оскаржити рішення суду першої інстанції. Однак 20 березня цього року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу НКРЕКП. З огляду на це, рішення держрегулятора про накладання штрафу йде у розріз із судовою ухвалою. Єдиний аргумент НКРЕКП, начебто у тарифах на розподіл природного газу вже врахована різниця в обсягах через не приведення газу до стандартних умов. Однак, зібрані дані Асоціацією газового ринку України і розрахунки виробничо-технологічних втрат, надані компанією свідчать про зворотне. За 2018 рік, через занижену вартість на ВТВ, збиток "Івано-Франківськгаз" складає 154,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

В ПАТ "Івано-Франківськгаз" пропонують змінити чинне законодавство. Наприклад, змінити в Законі стандартні умови і перейти від "газпромівських" 20 градусів за Цельсієм до європейських 0 градусів за Цельсієм. Тоді, за словами прес-служби, різниця температур влітку і взимку буде приблизно однаковою, а коефіцієнти взимку нижчими. Більше того літні коефіцієнти – компенсуватимуть зимові.

"Інший варіант – перейти на енергоодиниці. Як це планувалося ще в 2015 році, але цього так і не відбулося. Це зняло би з порядку денного всі розмови про коефіцієнти та якість газу і люди б платили тільки за ту енергію, яку спожили, а не за куби. Наразі рішення НКРЭКУ про накладання штрафу, "Івано-Франківськгаз" оскаржуватиме в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.