"Івано-Франківськгаз": без обслуговування внутрішніх мереж зростає кількість витоків газу

"Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за внутрішні мережі газопостачання та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їх власники та балансоутримувачі", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 9 липня 2021 року фахівці "Івано-Франківськгазу" спільно з головами ОСББ міста обговорили зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та необхідність техобслуговування газопроводів. Зустріч відбулася у форматі круглого столу, задля відкритого діалогу учасників.

"Протягом останніх кількох років тисячі кілометрів внутрішніх мереж перебувають у неконтрольованому стані, що може призвести до аварійності, - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" - Технічне обслуговування внутрішніх мереж, профільне міністерство зробило ринковою послугою. Відповідно, Держрегулятор у тарифі на доставку газу не передбачив витрати на такі роботи".

За словами прес-служби, для забезпечення безперебійного газопостачання та уникнення нещасних випадків, ОСББ, балансоутримувач чи власник має укласти договір на ТО внутрішніх систем газопостачання багатоквартирного будинку з газорозподільною компанією чи іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

"Проте, як свідчить статистика, балансоутримувачі/ОСББ чи їх власники не поспішають укладати договори на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Що призводить до аварійності, а в деяких містах України – вибухів", - йдеться у повідомленні.

Питання відповідальності за безпечне газоспоживання законодавчо обумовила Верховна Рада України, проголосувавши за зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", які набрали чинності 1 травня 2021 року. Відтепер, якщо балансоутримувачі, ОСББ чи їх власники не укладуть відповідні договори, то вони автоматично приєднаються до типового договору на технічне обслуговування мереж будинку з газорозподільною компанією – "Івано-Франківськгаз".