"Івано-Франківськгаз": через низькі зарплати залишаються вакантними понад 500 посад

Через заморожені тарифи на розподіл газу зарплата фахівців "Івано-Франківськгазу" на 19 % менша від середньої по промисловості та на 29% від середньої зарплати по галузі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В тарифі на розподіл газу зарплата прикарпатських газовиків складає 8697 гривень. В той же час, середньомісячна зарплата по галузі в області становить – 12274 гривень. За словами прес-служби, невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які шукають більш високооплачувану роботу.

"З початку 2019 року з компанії звільнилося 179 працівників. Головною причиною масових звільнень газовиків є низький рівень заробітної плати, який на 29% менший від середньої зарплати по галузі. Сьогодні на підприємстві вакантними є 536 посад. Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

Так, лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу не вистачає майже 70 фахівців, ще 50 спеціалістів – в службі, яка здійснює комплексно-приладне обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників, а зарплата незмінно залишається низькою.

"Зарплата газовиків обмежена тарифом на розподіл природного газу, що є складовою ціни на газ. Ця складова не змінювалася з 2017 року. З діючої ціни природного газу за 1 куб. м для населення газорозподільна компанія отримує лише 85 копійок. Із них лише 25,7 копійки спрямовуються на заробітну плату, решта коштів – на заміну та ремонт мереж, утримання АДС, встановлення безкоштовних лічильників тощо", - розповідає голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

За словами прес-служби, наразі усі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, залишаються без розгляду. "Минулого тижня газорозподільна компанія провела відкриті слухання проекту тарифу на розподіл природного газу. Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП. З результатами можна ознайомитись на сайті компанії в розділі "Тариф на розподіл", - йдеться у повідомленні.