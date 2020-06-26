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"Івано-Франківськгаз": повінь пошкодила 17 газопроводів в області

Новини » Енергетика     26.06.2020 - 17:52
"Івано-Франківськгаз": повінь пошкодила 17 газопроводів в області
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Найскладніша ситуація спостерігається  в Долинському, Надвірнянському, Косівському, Калуському, Косівському та Коломийському районах

Через паводки, які спричинили сильні дощі, в Івано-Франківській області пошкоджено 17 газопроводів. Це підземні, наземні і газогони через річки.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Івано-Франківськгаз".

"3,7 тис. сім’ям прикарпатців доставку газу все ще не відновлено, ще тисяча – під загрозою припинення. До більше ніж 2 тис. домогосподарств відновлено газопостачання. Газовикам вдалося відновити газопостачання 2065 мешканцям деяких сіл Косівського, Калуського та Долинського районів. Ще понад 1 тис. домоволодінь під загрозою припинення газопостачання", - йдеться у повідомленні.

"В с. Назавизів Надвірнянського району пошкоджено берег річки Бистриця Надвірнянська довжиною більше 100 м і шириною 5 м. Це спричинило розмив ділянки газопроводу до населених пунктів с.Гвізд, с.Мирне. В будь-який момент без газопостачання можуть залишитися 1148 споживачів", - розповідає технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

За словами прес-служби, найскладніша ситуація спостерігається в Долинському, Надвірнянському, Косівському, Калуському, Косівському та Коломийському районах. Пошкоджені газопроводи через річки Прут, Турянка, Свіча, Лючка, Чечва, Бистриця Надвірнянська, Рибниця, Пістинька та Ворона.

"30 бригад АДС "Івано-Франківськгазу" та 40 одиниць спецтехніки працюють в посиленому режимі, здійснюючи ремонти та пуски газу до осель прикарпатців. Високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до місць пошкоджень газопроводів. Зараз без газопостачання 3703 домогосподарства в 24-х населених пунктах (у Калуському, Долинському, Надвірнянському, Рожнятівському, Косівському, Коломийському районах та Івано-Франківську)", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що наразі ступінь шкоди, нанесеної критичній інфраструктурі області обраховується. За попередніми даними мова йде орієнтовно про збитки в розмірі 35 млн грн. Оцінити точний розмір збитків можливо лише після зниження рівня води.

"На жаль, така сума коштів для відновлення газопроводів не передбачена НКРЕКП у тарифі "Івано-Франківськгазу". Компанія уже звернулася до обласної державної адміністрації з пропозицією виділити з державного резервного фонду необхідної суми коштів на відновлення складних газопроводів-переходів, які без належного фінансування відновити не можливо. Компанія зробить усе можливе, щоб якомога швидше відновити газопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Івано-Франківськгаз
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