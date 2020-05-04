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"Івано-Франківськгаз": екстренна служба 104 не може піти на карантин

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 17:47
"Івано-Франківськгаз": екстренна служба 104 не може піти на карантин
Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

На час карантину бригади АДС приїжджають на виклики у захисному спорядженні

Екстрена газова служба 104 не може піти на карантин, так як 95% викликів споживачів пов’язані з витоком газу. Про це повідомляє прес-служба АТ "Івано-Франківськгаз".

Зазначається, що за зміну кожен працівник аварійно-диспетчерської служби опрацьовує близько 25-30 викликів різної складності. Тому, за словами прес-служби, піти на карантин чи працювати дистанційно АДС не може.

"Часто люди не стежать за станом газових приладів, тому трапляються витоки. Також виникають витоки в під’їздах та на підземних газопроводах. Виїжджати і ліквідовувати потрібно негайно, щоб не трапилося нещасного випадку. Чекати до завтра, а тим більше до закінчення карантину не можна. За зволікання можна заплатити дорогу ціну. Окрім того, якщо трапилася пожежа, треба також негайно виїжджати на місце подій – перекрити газ, щоб не стався вибух газу", - розповідає працівник АДС "Івано-Франківськгазу" Володимир Парипа.

У прес-службі також зазначили, що на час карантину бригади АДС приїжджають на виклики у захисному спорядженні: окуляри, маски та рукавички. Якщо виклик додому споживача –захисні костюми. Окрім того проводиться регулярна дезінфекція машини.

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