"Івано-Франківськгаз": понад 80% субсидіантів боргують за доставку газу

Газовий вентиль (104.ua)

Їх борг сягає 16,5 млн гривень

Майже 98 тисяч клієнтів АТ "Івано-Франківськгаз", які отримують субсидію, заборгували за доставку газу. Уже восени вони можуть залишитися без субсидії, а після закінчення карантину – без газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Загалом, станом на 21 липня, середній рівень розрахунків по Івано-Франківській області склав 75%. За розподіл газу боргують 278 тисяч прикарпатців. На час карантину "Івано-Франківськгаз" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак, після його завершення, борг стане причиною негайного припинення подачі газу та передання справи до суду", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами прес-служби, боржники залишаться без субсидії в опалювальний сезон. "Івано-Франківськгаз " уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше 3 місяців в сумі понад 340 гривень. У разі не оплати такої заборгованості житлова субсидія на наступний сезон не призначатиметься.

"Борг наших клієнтів за розподіл газу складає 58 млн гривень. Власники 70 тис. газифікованих домоволодінь Івано-Франківщини ще жодного разу не сплачували за розподіл газу. Ці кошти вкрай необхідні для підготовки до опалювального сезону та забезпечення безперебійної доставки газу", - говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі зазначили, що попри відсутність сплати, фахівці "Івано-Франківськгазу" борються з наслідками стихії: ремонтують газопроводи та відновлюють газопостачання підтопленим домогосподарствам.

"Окрім того, щоденно бригади АДС оперативно виїжджають на виклики та ліквідують аварійні ситуації по області. Диспетчери цілодобово приймають звернення та відповідають на дзвінки клієнтів. Підрозділи компанії працюють, щоб споживачі отримували якісний сервіс та безперебійну доставку газу. А заробітна плата працівників газорозподільних компаній виплачується саме за рахунок плати за доставку газу", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера.