"Івано-Франківськгаз": майже 70% споживачів вчасно оплачують доставку газу

В той же час, 159 тисяч споживачів ще мають борги перед. Загальна сума їх боргу склала 55 млн гривень.

"Плата за розподіл газу – це гарантія безаварійного та безперебійного газопостачання. Адже за кошти, сплачені споживачами за доставку, фінансується діяльність аварійно-диспетчерської служби, яка щоденно 24 години на добу 7 днів на тиждень ліквідовує витоки газу, а також здійснюеться ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних та шафових регуляторних пунктів, які понижають і підтримують необхідний тиск в мережах. Від постійного виконання цих робіт залежить наявність газу у помешканнях споживачів. Для цього необхідно щоденно заправляти спецтранспорт, закуповувати необхідні матеріали, платити зарплату працівникам, сплачувати податки", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, саме через це "Івано-Франківськгаз" змушений стягувати борги примусово. Зокрема, за вісім місяців компанія передала до суду понад 1,5 тисяч справ боржників. Крім боргу, вони муситимуть сплатити ще й судові витрати.

"У випадку несвоєчасної оплати заборгованості, споживачам довелося б оплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу. Більше того, боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX, знято мораторій на відключення споживачів, що мають заборгованість, від комунальних послуг. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Для відновлення подачі газу споживачу буде необхідно, окрім суми боргу, ще й оплатити за послугу "припинення-відновлення газопостачання". Це понад півтисячі гривень.

"Цього року значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу. Якщо на початку року їх було 32,8 тисячі, то станом на 1 вересня 2021 року – 20,2 тисячі", - говорить комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

Якщо споживачу складно погасити борг за розподіл газу одразу, він може укласти договір реструктуризації. Заборгованість реструктуризується на строк до 12 місяців, залежно від суми заборгованості та рівня сукупного доходу.