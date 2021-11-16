"Івано-Франківськгаз": 167 бюджетних установ не уклали договори з постачальником "останньої надії"

У компанії зазначили, що у разі відсутності договору вже з 1 грудня бюджетні установи залишаться без тепла чи оплачуватимуть спожитий газ за ринковою ціною. Серед них і заклади охорони здоров’я, освіти, культури.

"Нагадаємо, в жовтні "Нафтогаз" не встиг укласти договори з усіма бюджетними закладами країни на постачання газу за пільговою ціною. Тому, щоб розпочати опалювальний сезон, Кабмін прийняв постанову від 25 жовтня 2021 року, № 1102. Відповідно до постанови, на час укладання договорів за спрощеною процедурою бюджетні заклади отримають газ від постачальника "останньої надії" за ціною 16,8 гривень за 1 куб. м. А сама процедура підписання договорів з постачальником повинна бути завершена до 1 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.

Якщо договорів не буде, АТ "Івано-Франківськгаз" не матиме права здійснювати доставку газу таким споживачам – бюджетним установам.

"Часу на укладання договорів залишається все менше й менше. Ми неодноразово зверталися до Івано-Франківської міської ради, обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування посприяти в укладенні договорів бюджетними установами з постачальником, - каже комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик. – Лише цього тижня листи з роз’ясненнями були надіслані на адресу ОДА та 62 ОТГ".

Відповідно до чинного законодавства, якщо у споживача (незалежно чи це бюджетна установа, чи приватна компанія) не було укладено з постачальником договору, то він не мав права використовувати природний газ. Виняток Кабмін зробив для бюджетних установ та тепловиків тільки до 1 грудня 2021 року.