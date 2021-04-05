"Івано-Франківськгаз": у 1244 будинках досі не перевірені димовентканали

У компанії нагадали, що при несправних ДВК, за наявності приладів примусової вентиляції, шкідливі продукти горіння накопичуються в приміщенні. І як наслідок – отруєння чадним газом. У Івано-Франківській області уже були випадки, коли через несправні ДВК, траплялися нещасні випадки зі смертельними наслідками.

"У разі відсутності тяги чи наявності зворотної тяги, наша компанія, згідно Правил безпеки системи газопостачання, змушена буде припинити подачу блакитного палива. Відновлення газопостачання відбудеться тільки після проведення ремонтних робіт спеціалізованою організацією та надання нам актів справності ДВК", - пояснює керівник Івано-Франківського відділення АТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Струк.

Також у газовій компанії нагадують, що відповідно до Правил безпеки систем газопостачання п. 6, відповідальність за стан димових та вентиляційних каналів у житлових будинках покладається на балансоутримувачів чи голову ОСББ, у приватних будинках - на власників (орендарів).

"Саме балансоутримувач перевіряє справність димоходів та вентиляційних каналів або залучає фахівців сторонніх організацій (які мають дозвіл Держпраці на виконання відповідних робіт). Власники приватних будинків також можуть самостійно перевіряти та прочищати ДВК, але тільки після одержання інструктажу і пам'ятки. Список житлових будинків, на які відсутні акти справності та прочищення ДВК, можна переглянути на сайті АТ "Івано-Франківськгаз", - йдеться у повідомленні.