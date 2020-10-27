ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Івано-Франківську заповнені всі лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом

Івано-Франківськ, Вівторок 27 жовтня 2020 11:27
В Івано-Франківську заповнені всі лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом
Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Івано-Франківську заповнені всі лікарняні ліжка для лікування коронавірусу. Всього в лікарнях міста знаходяться 399 осіб з підозрою або підтвердженим коронавірусом.

Про це на нараді в міськраді повідомила начальник департаменту охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко.

За її словами, вчора в лікарні були госпіталізовані з-за COVID-19 ще 44 пацієнта.

"Станом на сьогоднішній ранок у наших стаціонарах госпіталізовано з пневмоніями і підозрами на пневмонію 399 осіб. У Центральну міську лікарню - 265 осіб, в Першу міську лікарню - 134. Тобто всім місця зайняті", - сказала Бойко.

Вона додала, що за вихідні в Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді підтвердили захворювання 366 осіб, з яких 350 - жителі Івано-Франківська. За час пандемії в ОТГ захворіли 6686 осіб, з них 6497 - в самому Івано-Франківську.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 6677 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві та шести областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. В Івано-Франківській області цей показник становить 64,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Івано-ФранківськбольницаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся