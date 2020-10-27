В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для пациентов с коронавирусом

Фото: медик (РБК-Украина)

В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для лечения коронавируса. Всего в больницах города находятся 399 человек с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Об этом на совещании в горсовете сообщила начальник департамента здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко.

По ее словам, за вчера в больницы были госпитализированы из-за COVID-19 еще 44 пациента.

"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу - 265 человек, в Первую городскую больницу - 134. То есть всем места заняты", - сказала Бойко.

Она добавила, что за выходные в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине подтвердили заболевание 366 человек, из которых 350 - жители Ивано-Франковска. За время пандемии в ОТО заболели 6686 человек, из них 6497 - в самом Ивано-Франковске.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве и шести областях больничные койки заполнены на более чем 70%. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 64,6%.