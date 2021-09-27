В Івано-Франківську продавали довідки про вакцинацію. Серед клієнтів - громадяни РФ

За інформацією правоохоронців, схему організував місцевий житель разом зі спільницею - мешканкою сусіднього регіону, вони влаштували свій "офіс" в орендованому кабінеті одного з туристичних агенцій.

Так, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, видруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками.

Після чого, підроблені документи вони відправляли поштою, постійно змінюючи установчі дані.

Як встановили правоохоронці, діяльність фігуранти розпочали ще на початку 2021 року.

Зокрема, за один фальшивий документ злочинці вимагали 1600 гривень, а їх "щотижневий прибуток" становив понад 30 тисяч гривень.

Зазначено, що для більшої достовірності зловмисники вказували на підробках, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину де вилучили: чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)