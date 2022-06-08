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В Івано-Франківську подорожчав проїзд у маршрутках: який тариф

Фото: в Івано-Франківську подорожчав проїзд у маршрутках (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Івано-Франківську підняли тарифи на проїзд у приватному громадському транспорті до 10 грн. Здорожчання стосується лише маршруток, в комунальному транспорті вартість не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-франківська Руслана Марцінківа.

За його словами, тарифи на проїзд у комунальному транспорті (автобуси і тролейбуси КП "Електроавторанс") не змінюється.

"За карткою "Галка" - 6 гривень поїздка, оплата банківською картою або SMS-квиток - 8 гривень поїздка, готівкою - 10 гривень поїздка", - заявив мер.

До цього проїзд на приватних маршрутах Івано-Франківська коштував 8 грн.

Нагадаємо, днями у Костополі (Рівненська область) також підняли тарифи на проїзд у громадському транспорті.

А у Полтаві вартість проїзду планують підняти майже удвічі - з 8 до 15 гривень. Відповідне рішення уже ухвалили в міськвиконкомі.

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Тарифи