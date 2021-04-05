В Івано-Франківську карантинний протест. Мер міста підтримує мітингувальників

Під Івано-Франківською обласною державною адміністрацією влаштували протест через карантинні обмеження. Люди вимагають дозволити роботу промислових ринків та рух приміських поїздів.
Працівники ринків та залізничного транспорту приміського сполучення протестують проти "червоної" зони. Вони просять ОДА розглянути рішення про дозвіл роботи ринків та приміських поїздів.
Міський голова Руслан Марцінків заявив, що в ОДА нормально віднеслися до вимоги дозволити роботу ринків. Обіцяли сьогодні ж пропрацювати можливість відновлення роботи - впродовж 4 годин.
"Тому скоро нарешті буде відомо як, коли і за яких умов промислові ринки зможуть працювати. Міська влада всіляко підтримає підприємців. Тепер - слово за обласною адміністрацією. Чекаємо", - пояснив мер.
Нагадаємо, у Полтаві продовжується протест підприємців через жорсткий карантин. Центральні вулиці перекрили.
Зазначимо, у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.