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В Ивано-Франковской области сегодня возможны взрывы

Фото: в Ивано-Франковской области сегодня возможны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов. Они связаны с учениями военных и могут раздаваться без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - рассказала она.

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